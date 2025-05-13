Леонардо Ди Каприо собирается жениться на модели Виттории Черетти – СМИ

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо планирует жениться на итальянской модели Виттории Черетти, которая моложе его на 24 года. Пара встречается уже два года.

Об этом инсайдер сообщил изданию Heat World, передает Show 24. По его словам, Леонардо Ди Каприо настроен на серьезные отношения с Витторией Черетти, а друзья предполагают, что помолвка "не за горами".

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Лео не хочет стать старым холостяком, и именно туда он направляется, если в ближайшее время ничего с этим не сделает. Лео много думал о женитьбе на Виттории, и он хотел бы сделать это как можно скорее,

– сказал инсайдер.

Он добавил, что Леонардо Ди Каприо всегда был самым известным холостяком Голливуда, но уже готов отказаться от этого "титула".

Отметим, что к личной жизни актера всегда было приковано много внимания. В сети активно обсуждают то, что Ди Каприо встречается с молодыми женщинами и расстается с ними, когда тем исполняется 25 лет. Однако роман с Витторией Черетти, похоже, стал исключением из правил. Сейчас модели 26 лет.

Инсайдер отметил, что Виттория дала понять, что "брак – это ее конечная цель, и она не будет ждать вечно". Он добавил, что Леонардо Ди Каприо также хочет узаконить отношения с любимой.

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Личная жизнь Леонардо Ди Каприо