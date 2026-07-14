Вышла из тени: младшая дочь Моники Беллуччи впервые появилась на подиуме

Младшая дочь бывших супругов Моники Беллуччи и Венсана Касселя совершила потрясающий публичный дебют. Юная красавица сделала первые шаги в модельном бизнесе и мгновенно оказалась в центре внимания мировой прессы.

16-летняя Леони Кассель следует примеру мамы и старшей сестры: девушка, которая годами скрывалась от назойливого внимания прессы и папарацци, неожиданно для всех открыла показ Dolce & Gabbana в Италии. Дебют юной красавицы состоялся 13 июля в сицилийском городе Таормина во время грандиозного шоу бренда. Видео первого дефиле девушки опубликовал Vogue Italia.

Леони Кассель появилась перед публикой посреди роскошных садов Radicepura Botanical Park в кутюрном платье, буквально усыпанном яркими цветами. Несмотря на юный возраст, девушка держалась на подиуме уверенно и грациозно, мгновенно приковав к себе взгляды. Гордые звездные родители Моника Беллуччи и Венсан Кассель уже поделились первыми успехами своей наследницы в социальных сетях. Знаменитая мама, которая и сама давно сотрудничает с Dolce & Gabbana, наблюдала за Леони из первого ряда.

Леони Кассель открыла показ Dolce&Gabbana: смотрите видео

Леони Кассель дебютировала на подиуме / Фото Biel Parklee

Стоит отметить, что старшая дочь Моники и Венсана – 21-летняя Дева Кассель – уже давно стала успешной моделью и актрисой. Она также начинала свою карьеру с контракта с Dolce & Gabbana в подростковом возрасте. Между тем Леони только начинает свой звездный путь, но уже заставила весь мир говорить о себе.

Во время показов Недели моды в Париже 2026 года дебютировали и другие дети звезд – сыновья Бритни Спирс.