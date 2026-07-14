16-річна Леоні Кассель бере приклад з мами та старшої сестри: дівчина, яка роками ховалася від настирливої уваги преси та папараці, неочікувано для всіх відкрила показ Dolce & Gabbana в Італії. Дебют юної красуні відбувся 13 липня в сицилійському місті Таорміна під час грандіозного шоу бренду. Відео першого дефіле дівчини опублікував Vogue Italia.

Леоні Кассель з'явилася перед публікою посеред розкішних садів Radicepura Botanical Park в кутюрній сукні, буквально всипаній яскравими квітами. Попри юний вік, дівчина трималася на подіумі впевнено та граційно, миттєво прикувавши до себе погляди. Горді зіркові батьки Моніка Беллуччі і Венсан Кассель вже поділилися першими успіхами своєї спадкоємиці у соціальних мережах. Знаменита мама, яка й сама давно співпрацює з Dolce & Gabbana, спостерігала за Леоні з першого ряду.

Леоні Кассель відкрила показ Dolce&Gabbana: дивіться відео





Леоні Кассель дебютувала на подіумі / Фото Biel Parklee

Варто зазначити, що старша донька Моніки та Венсана – 21-річна Дева Кассель – вже давно стала успішною моделлю та акторкою. Вона також починала свою кар'єру з контракту з Dolce & Gabbana у підлітковому віці. Тим часом Леоні лише починає свій зірковий шлях, але вже змусила весь світ говорити про себе.

Під час показів Тижня моди в Парижі 2026 дебютували й інші зіркові діти – сини Брітні Спірс.