Теперь ты рядом с Кузьмой, – сын Лесика щемяще высказался об отце после похорон
- Олег Турко поблагодарил людей за поддержку и почтение памяти его отца, экс-участника группы DZIDZIO Лесика.
- Турко отметил, что последние 11,5 месяцев жизни отца были коротким периодом, который не позволил восстановить творческую карьеру, и выразил любовь и благодарность в прощальном сообщении.
Вчера, 23 ноября, на Львовщине попрощались с экс-участником группы DZIDZIO Лесиком. После похорон сын певца, Олег Турко, почтил его память.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Турка. Мужчина опубликовал сообщение, посвященное отцу, и прикрепил к нему их совместное фото.
Олег Турко поблагодарил людей, которые пришли почтить память его отца и попрощаться с певцом. Он также поблагодарил за поддержку, которую неравнодушные выражают в социальных сетях.
Эти 11,5 месяцев, которые Бог подарил отцу после клинической смерти, были очень коротким периодом в его жизни, чтобы восстановиться и, к большому сожалению, не позволили продлить жизнь, восстановить творческую карьеру и реализовать все свои творческие планы,
– отметил сын Лесика.
Он добавил, что близкие будут очень скучать по Лесику, и подчеркнул, что Бог забирает лучших.
Теперь ты рядом с Кузьмой, на небе. Рядом с другом, с которым на протяжении всей своей жизни творил и стал любимцем миллионов. Твои песни будут жить вечно в наших сердцах и звучать в такт. Люблю тебя, папа, и всегда буду любить. Светлая и вечная память тебе,
– написал Турко.
Что известно о смерти Лесика?
Утром 22 ноября журналистка Мария Панчишин сообщила о смерти Лесика (Олега Турка).
Причину смерти 58-летнего певца до сих пор не раскрыли. Однако известно, что в мае 2024 года он перенес сложную операцию на сердце, а в декабре у него остановилось сердце во время концерта Натальи Бучинской.
Впоследствии Панчишин рассказала, что в организме Лесика обнаружили токсичные вещества и у него начался стеноз аортального клапана. Экс-участнику группы DZIDZIO нужна была срочная операция.
Панихида по Олегу Турко прошла 22 ноября в церкви святых апостолов Петра и Павла в городе Новояворовск Львовской области, где он родился.
Простились с Лесиком вчера, 23 ноября. Певца похоронили в поселке Ивано-Франково.