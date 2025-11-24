Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Турка. Мужчина опубликовал сообщение, посвященное отцу, и прикрепил к нему их совместное фото.

Олег Турко поблагодарил людей, которые пришли почтить память его отца и попрощаться с певцом. Он также поблагодарил за поддержку, которую неравнодушные выражают в социальных сетях.

Эти 11,5 месяцев, которые Бог подарил отцу после клинической смерти, были очень коротким периодом в его жизни, чтобы восстановиться и, к большому сожалению, не позволили продлить жизнь, восстановить творческую карьеру и реализовать все свои творческие планы,

– отметил сын Лесика.

Он добавил, что близкие будут очень скучать по Лесику, и подчеркнул, что Бог забирает лучших.

Теперь ты рядом с Кузьмой, на небе. Рядом с другом, с которым на протяжении всей своей жизни творил и стал любимцем миллионов. Твои песни будут жить вечно в наших сердцах и звучать в такт. Люблю тебя, папа, и всегда буду любить. Светлая и вечная память тебе,

– написал Турко.

Лесик с сыном Олегом / Фото из инстаграма Турко

Что известно о смерти Лесика?