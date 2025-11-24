Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Турка. Чоловік опублікував допис, присвячений батьку, і прикріпив до нього їхнє спільне фото.

Олег Турко подякував людям, які прийшли вшанувати пам'ять його батька та попрощатися зі співаком. Він також подякував за підтримку, яку небайдужі висловлюють у соціальних мережах.

Ці 11,5 місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом в його житті, щоб відновитись і, на превеликий жаль, не дали змогу продовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізувати всі свої творчі плани,

– зазначив син Лесика.

Він додав, що близькі будуть дуже сумувати за Лесиком, і наголосив, що Бог забирає найкращих.

Тепер ти поряд із Кузьмою, на небі. Поряд з другом, з яким протягом усього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні будуть жити вічно в наших серцях та звучати в такт. Люблю тебе, татку, і завжди любитиму. Світла і вічна пам'ять тобі,

– написав Турко.

Лесик з сином Олегом / Фото з інстаграму Турка

Що відомо про смерть Лесика?