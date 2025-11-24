Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Турка. Чоловік опублікував допис, присвячений батьку, і прикріпив до нього їхнє спільне фото.
Олег Турко подякував людям, які прийшли вшанувати пам'ять його батька та попрощатися зі співаком. Він також подякував за підтримку, яку небайдужі висловлюють у соціальних мережах.
Ці 11,5 місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом в його житті, щоб відновитись і, на превеликий жаль, не дали змогу продовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізувати всі свої творчі плани,
– зазначив син Лесика.
Він додав, що близькі будуть дуже сумувати за Лесиком, і наголосив, що Бог забирає найкращих.
Тепер ти поряд із Кузьмою, на небі. Поряд з другом, з яким протягом усього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні будуть жити вічно в наших серцях та звучати в такт. Люблю тебе, татку, і завжди любитиму. Світла і вічна пам'ять тобі,
– написав Турко.
Лесик з сином Олегом / Фото з інстаграму Турка
Що відомо про смерть Лесика?
Уранці 22 листопада журналістка Марія Панчишин повідомила про смерть Лесика (Олега Турка).
Причину смерті 58-річного співака досі не розкрили. Однак відомо, що у травні 2024 року він переніс складну операцію на серці, а в грудні у нього зупинилося серце під час концерту Наталії Бучинської.
Згодом Панчишин розповіла, що в організмі Лесика виявили токсичні речовини й в нього почався стеноз аортального клапана. Ексучаснику гурту DZIDZIO потрібна була термінова операція.
Панахида за Олегом Турком пройшла 22 листопада у церкві святих апостолів Петра і Павла у місті Новояворівськ Львівської області, де він народився.
Попрощалися з Лесиком учора, 23 листопада. Співака поховали у селищі Івано-Франкове.