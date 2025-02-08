Впервые после остановки сердца: Лесик из группы DZIDZIO выступил на сцене

В конце 2024 года у бывшего участника группы DZIDZIO произошла остановка сердца прямо во время выступления. Он долгое время провел в больнице, где проходил реабилитацию.

В то же время на днях артист впервые после инцидента спел для фанатов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Марии Панчишин, которая является подругой Лесика.

Не пропустите Отказались поддержать сбор на дроны: победители Евровидения Kalush Orchestra попали в скандал

Так, оказалось, Олег Турко 6 февраля посетил концерт памяти Кузьмы Скрябина, который прошел во Львове. Он вышел на сцену, где исполнил трек "Маршрутка".

Лесичок, ты молодчинка. Люблю – страшно, и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо для счастья,

– написала журналистка Мария Панчишин в соцсетях.

Лесик вышел на сцену впервые после остановки сердца: смотрите видео онлайн

Для справки! 2 февраля 2025 года отметили 10-ю годовщину гибели Кузьмы Скрябина.

Что известно об остановке сердца у Лесика