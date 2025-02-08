Впервые после остановки сердца: Лесик из группы DZIDZIO выступил на сцене
В конце 2024 года у бывшего участника группы DZIDZIO произошла остановка сердца прямо во время выступления. Он долгое время провел в больнице, где проходил реабилитацию.
В то же время на днях артист впервые после инцидента спел для фанатов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Марии Панчишин, которая является подругой Лесика.
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Так, оказалось, Олег Турко 6 февраля посетил концерт памяти Кузьмы Скрябина, который прошел во Львове. Он вышел на сцену, где исполнил трек "Маршрутка".
Лесичок, ты молодчинка. Люблю – страшно, и горжусь еще больше! Как мало, оказывается, надо для счастья,
– написала журналистка Мария Панчишин в соцсетях.
Лесик вышел на сцену впервые после остановки сердца: смотрите видео онлайн
Для справки! 2 февраля 2025 года отметили 10-ю годовщину гибели Кузьмы Скрябина.
Что известно об остановке сердца у Лесика
- Инцидент произошел 5 декабря 2024 года, когда Олег Турко выступал на концерте Натальи Бучинской во Львове. Музыкант внезапно потерял сознание на сцене. К счастью, в зале были медики, которые оказали ему домедицинскую помощь.
- После этого скорая доставила Лесика в больницу. Именно там медики установили, что у мужчины произошла остановка сердца. Известно, что музыкант перенес операцию на сердце за несколько месяцев до концерта, но перед выступлением чувствовал себя хорошо.
- Хотя состояние Олега сначала было тяжелым, со временем его здоровье улучшилось. Он начал узнавать членов семьи, шутил и даже выразил желание играть на гитаре.
- Уже в начале января этого года врачи позволили Лесику вернуться домой.