Известная украинская телеведущая Леся Никитюк беременна

Леся Никитюк после известия о помолвке порадовала фанов еще одной новостью. Украинская телеведущая беременна.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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Так, Леся Никитюк показала фото с заметно округлившимся животиком. Она устроила фотосессию в белом кружевном платье прямо посреди поля.

Леся Никитюк беременна / Фото из инстаграма телеведущей

Как известно, это будет первый ребенок телеведущей. Она скрывала свою беременность от публики и только на последних неделях рассказала об изменениях в личной жизни.

Я могу точно сказать, что это абсолютно магический период в моей жизни. Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной,

– призналась знаменитость в интервью изданию "КЛАЦ".

Напомним, только в начале этого года Леся Никитюк объявила, что выходит замуж за военного Дмитрия Бабчука, а теперь они ждут ребенка.

Беременность пришла ко мне именно тогда, когда я была к ней готова, и я абсолютно спокойно на это отреагировала, без грамма страха. Возле меня оказался именно тот мужчина, который меня поддержал, который разделил со мной счастье. Он ни разу не дал мне повода испугаться чего-то, будучи рядом или далеко от меня, и ни разу не дал мне почувствовать одиночество или тревогу,

– подчеркнула телеведущая.

Известно, что Леся Никитюк отложила празднование свадьбы из-за военной службы ее любимого.