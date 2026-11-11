Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от жениха-военного и показала подросшего сына
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась семейными снимками, показав подарок от возлюбленного Дмитрия Бабчука и фото с ребенком.
Новые фотографии она опубликовала на своей странице в инстаграме.
На первом снимке Леся Никитюк позировала перед зеркалом с роскошным букетом белых хризантем. Ведущая лаконично обратилась к Дмитрию в подписи к фотографии.
Забрала,
– написала она.
На другом кадре Леся спускается по лестнице, нежно держа за руку своего годовалого сына Оскара, лицо которого до сих пор скрывает от публики.
Дмитрий Бабчук является отцом сына Леси Никитюк. Пара помолвлена, однако пока не спешит официально оформлять отношения, ведь хочет дождаться для этого более подходящего момента.
Напомним, что в октябре Дмитрий Бабчук порадовал возлюбленную особенным подарком на ее день рождения. Тогда военный подарил Лесе дорогое скульптурное панно от украинского бренда и корзину с нежными цветами.