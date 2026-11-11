Леся Никитюк похвасталась сюрпризом от жениха-военного и показала подросшего сына

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась семейными снимками, показав подарок от возлюбленного Дмитрия Бабчука и фото с ребенком.

Новые фотографии она опубликовала на своей странице в инстаграме.

На первом снимке Леся Никитюк позировала перед зеркалом с роскошным букетом белых хризантем. Ведущая лаконично обратилась к Дмитрию в подписи к фотографии.

Забрала,

– написала она.

Леся Никитюк показала цветы от любимого / Скриншот из инстаграм-сторис

На другом кадре Леся спускается по лестнице, нежно держа за руку своего годовалого сына Оскара, лицо которого до сих пор скрывает от публики.

Леся Никитюк с сыном / Скриншот из Instagram-сторис

Дмитрий Бабчук является отцом сына Леси Никитюк. Пара помолвлена, однако пока не спешит официально оформлять отношения, ведь хочет дождаться для этого более подходящего момента.

Напомним, что в октябре Дмитрий Бабчук порадовал возлюбленную особенным подарком на ее день рождения. Тогда военный подарил Лесе дорогое скульптурное панно от украинского бренда и корзину с нежными цветами.