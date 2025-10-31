Леся Никитюк впервые сказала, присутствовал ли ее жених на родах

В этом году телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Знаменитость рассказала, присутствовал ли на родах ее избранник, военный Дмитрий Бабчук.

Подробностями личной жизни Никитюк поделилась в новом выпуске шоу "Кто сверху?". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новый канал.

В 6 раунде, который называется "Было/не было", участники озвучивают факт о себе, а соперники отгадывают, правдивый он или нет. Леся Никитюк решила задать мужской команде забавный вопрос.

Нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь, на моем любимом шоу, я хочу вас спросить: присутствовала ли моя собака Рафик на моих родах?,

– говорила телеведущая.

Мужская команда решила, что это не правда. Никитюк рассказала, что когда она рожала, рядом был любимый Дмитрий Бабчук, а не собака. Правда, на самих родах мужчина не присутствовал.

Он стоял под дверью, но все слышал,

– поделилась Леся.

Кстати! В интервью 24 Каналу Леся Никитюк рассказала, что ей удается совмещать материнство со съемками. Ухаживать за сыном телеведущей помогает мама.

