Леся Никитюк впервые сказала, присутствовал ли ее жених на родах
- Леся Никитюк рассказала, что ее избранник Дмитрий Бабчук не присутствовал на родах, но стоял под дверью и все слышал.
- Телеведущей помогает ухаживать за сыном ее мама, что позволяет совмещать материнство со съемками.
В этом году телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Знаменитость рассказала, присутствовал ли на родах ее избранник, военный Дмитрий Бабчук.
Подробностями личной жизни Никитюк поделилась в новом выпуске шоу "Кто сверху?". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новый канал.
В 6 раунде, который называется "Было/не было", участники озвучивают факт о себе, а соперники отгадывают, правдивый он или нет. Леся Никитюк решила задать мужской команде забавный вопрос.
Нигде вы не увидите интервью, в котором я буду рассказывать о своих родах, но здесь, на моем любимом шоу, я хочу вас спросить: присутствовала ли моя собака Рафик на моих родах?,
– говорила телеведущая.
Мужская команда решила, что это не правда. Никитюк рассказала, что когда она рожала, рядом был любимый Дмитрий Бабчук, а не собака. Правда, на самих родах мужчина не присутствовал.
Он стоял под дверью, но все слышал,
– поделилась Леся.
Кстати! В интервью 24 Каналу Леся Никитюк рассказала, что ей удается совмещать материнство со съемками. Ухаживать за сыном телеведущей помогает мама.
Когда Леся Никитюк родила первенца?
Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня. Правда, поделилась радостной новостью только 20 июня. Телеведущая рожала сына в Киевском городском роддоме №1.
Никитюк до сих пор не рассекретила, как назвала мальчика. Однако ранее блогер-сплетник Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что она выбрала для сына имя Орест.
Заметим, что телеведущая скрывала свою беременность, хоть слухи и распространялись в сети. Никитюк объявила, что ждет первенца только 16 июня, то есть уже когда родила.