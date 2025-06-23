Как на курорте, – Леся Никитюк впервые после родов рассказала о материнстве
- Леся Никитюк недавно стала мамой и чувствует себя прекрасно в новом статусе. Она описывает материнство как отдых.
- Ведущая недавно подтвердила свою беременность, а через несколько дней, 15 июня, родился ее сын.
Более недели назад известная украинская телеведущая Леся Никитюк стала мамой. Звезда впервые открыто высказалась о том, как чувствует себя в новом статусе.
После рождения сына Леся Никитюк вышла на связь с фанами. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-сториз телеведущей.
К слову Жених Леси Никитюк рассекретил, когда телеведущая родила сына
Леся Никитюк рассказала, что получает множество сообщений от друзей и близких, где ей желают ей терпения и советуют нанять няню. Но она же чувствует себя прекрасно. По словам ведущей, после напряженного графика материнство кажется ей отдыхом.
Я на самом деле как на курорте. Потому что после стольких лет съемок по 14 – 16 часов и сна 4 – 5 часов, быть с малышом – это отпуск на Ибице, ей Богу. Бурный отпуск, но в кайф,
– поделилась Леся Никитюк.
Леся Никитюк о материнстве / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Леся Никитюк стала мамой
- После множества слухов о личной жизни Леси Никитюк и вероятной беременности, 16 июня она впервые подтвердила, что ждет малыша. Ведущая рассказала, что узнала о беременности во время съемок фильма "Песики". Она поделилась, что не имела токсикоза или гормональных скачков, а чувствовала себя хорошо и энергично.
- Уже через несколько дней Леся Никитюк поразила новостью о том, что родила первенца. Ведущая и ее избранник Дмитрий Бабчук стали родителями сына. Стало известно, что у пары родился малыш в День отца, 15 июня.