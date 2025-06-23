Как на курорте, – Леся Никитюк впервые после родов рассказала о материнстве

Более недели назад известная украинская телеведущая Леся Никитюк стала мамой. Звезда впервые открыто высказалась о том, как чувствует себя в новом статусе.

После рождения сына Леся Никитюк вышла на связь с фанами. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-сториз телеведущей.

К слову Жених Леси Никитюк рассекретил, когда телеведущая родила сына

Леся Никитюк рассказала, что получает множество сообщений от друзей и близких, где ей желают ей терпения и советуют нанять няню. Но она же чувствует себя прекрасно. По словам ведущей, после напряженного графика материнство кажется ей отдыхом.

Я на самом деле как на курорте. Потому что после стольких лет съемок по 14 – 16 часов и сна 4 – 5 часов, быть с малышом – это отпуск на Ибице, ей Богу. Бурный отпуск, но в кайф,

– поделилась Леся Никитюк.



Леся Никитюк о материнстве / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Леся Никитюк стала мамой