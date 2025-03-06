Леся Никитюк заинтриговала заявлением о женитьбе с возлюбленным-военным

Разговоры вокруг свадьбы Леси Никитюк с ее избранником не утихают. Ведущая заинтриговала ответом на вопрос, поженилась ли пара.

На премьере фильма "Песики" Леся Никитюк дала лаконичный комментарий о свадьбе с женихом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Утро в большом городе".

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У телеведущей спросили о том, вышла ли она замуж за жениха-военнослужащего. И Леся Никитюк избежала четкого ответа.

Я так скажу, в моем доме открыли ЗАГС,

– загадочно сказала ведущая.



Леся Никитюк засветила обручальное кольцо / Скриншот с видео

Что известно о личной жизни Леси Никитюк

Леся Никитюк намекнула на новые отношения осенью 2024 года. Через несколько недель она рассекретила своего возлюбленного – это военнослужащий Дмитрий Бабчук. Однако звезда не рассказала, когда и при каких обстоятельствах они познакомились и начали общаться.

В начале 2025 года пара отдыхала в Карпатах. Там Дмитрий Бабчук признался ведущей в любви и сделал ей предложение.

Но недавно Леся Никитюк призналась, что решила отложить свадьбу. Поскольку Дмитрий остается военнослужащим, спланировать это событие непросто.