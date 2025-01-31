Долгожданная встреча: Сергей Притула впервые за долгое время показался с Лесей Никитюк

Леся Никитюк встретилась с Сергеем Притулой. Волонтер поделился с поклонниками селфи с телеведущей.

В своем инстаграме Притула опубликовал фото с Никитюк, передает 24 Канал. В комментариях много людей обрадовалось воссоединению звезд, которые когда-то вместе вели шоу "Кто сверху?".

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Оказалось, что Леся Никитюк посетила офис "Фонда Сергея Притулы", где они и сделали селфи. Телеведущая задонатила на проект "Чистое небо" – средства собирают на самолеты-перехватчики.

Леся Ивановна заходила на фонд! Передавала вам привет и задонатила на "Чистое небо",

– говорится в заметке.

Сергей Притула призвал подписчиков также участвовать в сборе средств.

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"Лучший дуэт, сколько времени прошло, а всегда любо глянуть".

"Обожаю вас. Скучаю по "Кто сверху?".

"Вы прекрасны! Пусть впереди вы еще поработаете вместе, а не только надонатите".

"Ура. Я так ждала вашей встречи".

"Так скучаю по ним".

Кстати, Леся Никитюк записала инстаграм-сторис с Сергеем Притулой, где они призвали поклонников донатить на фонд. Волонтер подробнее рассказал о проекте "Чистое небо". Он объяснил, что деньги собирают на самолеты-перехватчики, чтобы сбивать российские БПЛА оперативно-тактического уровня.

Важно! Приобщиться к сбору "Чистое небо" можно по ссылке. Цель – 50 миллионов гривен.

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