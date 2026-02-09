Леся Никитюк призналась, готовится ли к свадьбе с женихом

Леся Никитюк состоит в отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. В новом интервью телеведущая заговорила о предстоящей свадьбе с возлюбленным.

Подробностями Никитюк поделилась в проекте "Тур звездами". Новый выпуск вышел на ютуб-канале Радио Люкс.

Журналистка Наталья Тур встретилась с Лесей Никитюк за кулисами Национального отбора на Евровидение-2026, которое телеведущая вела вместе с Тимуром Мирошниченко.

Во время разговора Никитюк призналась, что пока не слишком активно готовится к свадьбе с Дмитрием Бабчуком. Говорит, что она "на этапе мечты". Еще раньше телеведущая говорила, что они отложили свадьбу из-за службы мужчины.

Мы спланируем, конечно, настолько быстро, насколько Дмитрию будет позволять его работа. Мы хотим свадьбу. Я никогда о ней не думала на самом деле. Мне не хватало всегда фантазии. Вот для других я видела свадебные платья, а себя очень долго не видела (в свадебном платье – 24 Канал). Но сейчас вижу,

– объяснила Никитюк.

Леся Никитюк в "Туре звездами": смотрите видео онлайн

Напомним, в недавнем интервью Еве Коршик дизайнер Эльвира Гасанова проговорилась, что Леся Никитюк хочет заказать у нее свадебное платье. Телеведущая была в платье от бренда GASANOVA на крещении сына.

Что известно о личной жизни Леси Никитюк?