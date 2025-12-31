В преддверии Нового года: Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем
- Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем и сейчас лечится, заявив, что до выздоровления осталось около двух дней.
- Телеведущая сдала все необходимые анализы, но не раскрыла свой диагноз.
Накануне Нового года Леся Никитюк сообщила о проблемах со здоровьем. Сейчас телеведущая лечится.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Никитюк.
Леся Никитюк опубликовала видео, на котором едет в аптеку вместе со своим отцом. Заметно, что телеведущая захрипела. Она заявила, что до полного выздоровления осталось около двух дней.
Леся Никитюк заболела / видео из инстаграма телеведущей
Никитюк не раскрыла свой диагноз, однако рассказала, что сдала все необходимые анализы.
Сдала анализы, слюну и тест. Вот вам и неделя отдыха в Буковеле,
– написала она.
Кто из звезд ранее сообщил, что заболел?
Напомним, несколько дней назад фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец сообщил, что заболел бронхитом. Так, коллективу пришлось перенести концерт в Днепре.
"Отыграли Кременчуг, первый концерт в Днепре и должен был быть второй, но мой организм сдался. Я пятый день болею бронхитом, капаю капельницы, лечусь, но все же контент, который я должен был дать со сцены и голос, которым бы должен был к вам петь, меня немножко подводит", – сказал певец.
Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступит в Днепре 17 февраля 2026 года.