Во время встречи: новый Папа Римский Лев XIV вручил Елене Зеленской подарок
- Владимир и Елена Зеленские посетили инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV и имели аудиенцию с понтификом.
- Первая леди Украины получила в подарок от Папы Римского.
18 мая Владимир и Елена Зеленские посетили инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV. Впоследствии понтифик провел аудиенцию с президентом и первой леди Украины.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Владимира Зеленского. Папа Римский Лев XIV, кроме того, вручил первой леди Украины подарок.
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Владимир и Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV. Глава Римско-католической церкви вручил первой леди Украины подарок – папскую вервичку. Соответствующее видео появилось на фейсбук-странице L'Osservatore Romano. Супруга украинского президента поблагодарила понтифика за подарок.
Папа Римский Лев XIV провел аудиенцию с Зеленскими
Владимир Зеленский поблагодарил Льва XIV за аудиенцию. Он подчеркнул, что для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. Президент Украины добавил, что "авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны".
Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и длительного мира,
– говорится в заметке.
Ранее мы писали о образ Елены Зеленской на церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV.