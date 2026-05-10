Константин и Влада Либеровы покрестили сына: волшебные фото с таинства
- Константин и Влада Либеровы покрестили сына Ноя в Украинской греко-католической церкви в Киеве.
- Фотографии с крещения были опубликованы Владой на ее странице в инстаграме, в частности с кумовьями и священником Романом Демушем.
Фотографы-документалисты Константин и Влада Либеровы покрестили сына. Таинство состоялось в Киеве в Украинской греко-католической церкви.
Об этом Влада Либерова сообщила на своей странице в инстаграме. Она показала фото с крещения.
Смотрите также Думала, буду совсем другой, – Гросу откровенно о воспитании сына и отношениях с мамой
Влада Либерова поделилась фотографиями из церкви, где семья позирует с кумовьями и священниками, в частности с Романом Демушем. Фотограф рассказала, что он будет венчать их с Константином в десятую годовщину брака.
История о том, как мы маленького Ноя Либерова крестили. Теперь наша семья еще больше и еще круче! Теперь у нас есть кумовья. Всем сердцем люблю всех, кто на этих фотографиях,
– отметила Либерова.
Константин и Влада Либеровы покрестили сына / Фотограф Марго Тараскина
Сняла таинство крещения Марго Тараскина – семейный фотограф и подруга Либеровых.
Спасибо за эти фотографии и память. Я аж слезу пустила, пустите и вы,
– написала Влада.
Напомним, что Влада и Константин Либеровы впервые стали родителями 29 ноября 2025 года, об этом они сообщили на своей странице в инстаграме. Роды проходили в медицинском центре "Лелека".
Что известно об отношениях Либеровых?
Влада и Константин познакомились в Одесском университете. Они учились на факультете юриспруденции.
Сначала фотографы были друзьями, а потом начали встречаться.
После трех лет отношений Либеровы сыграли свадьбу.
Еще с первых месяцев отношений Влада и Константин работают вместе. Так, фотографы уже давно привыкли разделять работу и личную жизнь.