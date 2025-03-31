Была любовницей олигарха: что известно о личной жизни скандальной блогерши Анны Алхим

Анна Алхим – инфлюенсер, которая в обществе имеет неоднозначную репутацию. В частности, это связано со стилем ее жизни и неоднозначными высказываниями относительно российской агрессии, диктатора Владимира Путина и защиты русского языка.

Настоящее имя блогера – Анна Буряченко. На днях она разожгла в сети громкий скандал, который стал горячим инфоповодом. Женщина рассказала об отношениях с женатым мужчиной и "насолила" его жене. Все, что нужно знать о скандале и личной жизни Алхим, читайте в материале Show24.

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Замужество и обвинения в отношениях с женатыми мужчинами

В 2017 женщина вышла замуж за бизнесмена Александра Буряченко. У пары родился сын, но через два года союз распался из-за измены мужа. Сегодня экс-супруги поддерживают общение и стараются совместно воспитывать сына.

Анна Алхим с бывшим мужем и сыном / Фото из инстаграма блогера

Личное блогера неоднократно становилось темой публичного обсуждения, ведь она сама в интервью рассказывала об интимных подробностях жизни и откровенно делилась, что она у нее довольно бурная.

В январе 2023 года в сети появилось видео с участием Алхим и актера Руслана Ханумака, который уехал из Украины в 2024 году, где они весело проводили время в неоднозначных позах. После этого жена Ханумака подала на развод, хотя актер и уверял, что между ними ничего не было.

Руслан Ханумак с Анной Алхим / Фото из инстаграма Алины Шаманской

В прошлом году блогерша на публику поделилась скандалом между ней и певицей Славой Каминской. Артистка обвинила Анну в том, что она имела отношения с ее экс-супругом Эдрагом Каминским. Сама же Алхим это отрицает.

Я ему благодарна, потому что когда-то он отказал меня от операции на грудь. Он сказал: "Тебе надо сначала родить, а потом делать сиськи". И я родила, а потом сделала сиськи. Кроме благодарности я не имею к нему никаких чувств,

– сказала инфлюенсерка.

Кроме того, Слава Каминская для нее "умерла", ведь певица, по ее мнению, "лживая и лицемерная".

Что известно о романе с женатым олигархом

Сначала Алхим рассказывала, что два года была в статусе любовницы. Она пыталась уговорить мужа расстаться с женой, однако избранник принял решение вернуться к семье. Блогерша была убеждена, что это ее человек, который будет с ней.

С момента этого признания прошел месяц и Алхим решила "раскрыть" все карты. Она призналась, что этим таинственным мужчиной был совладелец инвестиционно-промышленной группы "AES Group" – Константин Валеулин.

Анна Алхим с Константином Валеулиным / Фото из инстаграма блогера

В сети СМИ отмечают, что Константина обвиняли в теневых схемах, касающихся спиртовой промышленности и горючего в Украине. У олигарха есть жена Дарья и несовершеннолетняя дочь.

Толчком для разглашения имени экс-возлюбленного стало то, что его жена опубликовала в инстаграме фото с Константином с такой подписью: "Семья и любовь – не всегда тишина, но всегда вместе".

Алхим назвала это провокацией и манипуляцией со стороны женщины. Поэтому она решила опубликовать свои фотографии с мужем, где отметила, что они были очень счастливы и об этом знали все.

Анна Алхим о романе с женатым мужчиной / Скриншот из инстаграма

В сторис блогерша также рассказала, что после трех месяцев расставания Валеулин ее якобы "преследует" и настойчиво хочет поговорить. А на днях они даже дрались и ругались на одной из заправок.

Напомним, что ранее Анну Алхим внесли в базу "Миротворец", а сама она стала фигуранткой многих громких скандалов.

Жена бизнесмена решила прокомментировать в соцсетях историю неверности своего мужа, отметив, что ситуация должна остаться между взрослыми людьми, а не стать темой для сплетен.