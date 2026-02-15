Я хорошая мать, – Елена Тополя призналась, как слив ее личных видео повлиял на троих детей
- Елену Тополю шантажировали откровенными видео, снятыми без ее согласия, но она отказалась платить и обратилась в полицию, которая задержала подозреваемого.
- Певица считает, что это была операция по уничтожению ее репутации, но уверяет, что с ее детьми все хорошо, и они прекрасно проводят время вместе.
Певицу Елену Тополю шантажировали откровенными видео, которые сняли без ее согласия, а после этого слили их в сеть. Артистка считает, что таким образом неизвестные хотели "очернить мать троих детей".
На днях она впервые рассказала, как эта ситуация повлияла на ее сыновей и дочь от отношений с фронтменом АНТИТЕЛ Тарасом Тополей. Об этом Елена сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Рамины Эсхакзай.
Не пропустите Это неприемлемо, – Тимур Мирошниченко прокомментировал скандал с Русланой на Нацотборе-2026
Это (слив видео, – 24 Канал) такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что я мать, у меня дети и что они могут увидеть и услышать. Я хорошая мать – сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все, как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт,
– подчеркнула исполнительница.
Она добавила, что с детьми у нее сейчас все хорошо. "У меня все прекрасно. Я люблю своих детей, а они – меня. Мы прекрасно проводим время вместе, учимся", – поделилась Елена Тополя.
Для справки! Елена и Тарас Тополя воспитывают сыновей Марка и Романа и дочь Марию.
Интервью с Еленой Тополей: смотрите видео онлайн
Что известно о сливе личных видео Елены Тополи?
- Инцидент произошел 19 января. Накануне певица получила сообщение с требованием перечислить значительную сумму денег – иначе личные видео обещали обнародовать.
- Елена Тополя отказалась платить шантажистам и обратилась к правоохранителям.
- В результате Национальная полиция Украины задержала подозреваемого – 23-летнего киевлянина. Ему сообщили о подозрении, и теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, именно он тайно снял откровенное видео с певицей на скрытую камеру.
- Как рассказала сама артистка, их знакомство состоялось 10 декабря. В тот день произошла, по ее словам, подстроенная авария – мужчина повредил ее автомобиль. После этого они обменялись контактами и начали общаться.
- Сначала Елена чувствовала с его стороны заботу и поддержку: он уделял ей много внимания, дарил цветы и подарки, говорил комплименты. Однако впоследствии певица пришла к выводу, что мужчина мог целенаправленно изучать женскую психологию и использовать манипулятивные техники, чтобы завоевать ее доверие.
- Елена Тополя также предполагает, что действовал не один человек, а определенная схема. По ее словам, такая "операция" могла стоить около 20 тысяч долларов, а сам исполнитель получил значительное вознаграждение. Детали этой истории певица пообещала обнародовать позже.