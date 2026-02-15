Укр Рус
15 лютого, 16:45
Я гарна мати, – Олена Тополя зізналася, як злив її особистих відео вплинув на трьох дітей

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олену Тополю шантажували відвертими відео, знятими без її згоди, але вона відмовилася платити та звернулася до поліції, яка затримала підозрюваного.
  • Співачка вважає, що це була операція зі знищення її репутації, але запевняє, що з її дітьми все добре, і вони прекрасно проводять час разом.

Співачку Олену Тополю шантажували відвертими відео, які зняли без її згоди, а після цього злили їх в мережу. Артистка вважає, що в такий спосіб невідомі хотіли "очорнити матір трьох дітей".

Днями вона вперше розповіла, як ця ситуація вплинула на її синів та доньку від стосунків з фронтменом АНТИТІЛ Тарасом Тополею. Про це Олена сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.

Це (злив відео, – 24 Канал) така операція зі знищення моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене діти й що вони можуть побачити й почути. Я гарна мати – зроблю так, щоб вони не побачили й не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт,
– наголосила виконавиця.

Вона додала, що з дітьми в неї зараз все добре. "У мене все прекрасно. Я люблю своїх дітей, а вони – мене. Ми прекрасно проводимо час разом, навчаємося", – поділилася Олена Тополя.

Для довідки! Олена та Тарас Тополя виховують синів Марка і Романа та донька Марію.

Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн

Що відомо про злив особистих відео Олени Тополі?

  • Інцидент стався 19 січня. Напередодні співачка отримала повідомлення з вимогою перерахувати значну суму грошей – інакше особисті відео обіцяли оприлюднити.

  • Олена Тополя відмовилася платити шантажистам і звернулася до правоохоронців.

  • У результаті Національна поліція України затримала підозрюваного – 23-річного киянина. Йому повідомили про підозру, і тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідства, саме він таємно зняв відверте відео зі співачкою на приховану камеру.

  • Як розповіла сама артистка, їхнє знайомство відбулося 10 грудня. Того дня сталася, за її словами, підлаштована аварія – чоловік пошкодив її автомобіль. Після цього вони обмінялися контактами та почали спілкуватися.

  • Спочатку Олена відчувала з його боку турботу та підтримку: він приділяв їй багато уваги, дарував квіти й подарунки, говорив компліменти. Однак згодом співачка дійшла висновку, що чоловік міг цілеспрямовано вивчати жіночу психологію та використовувати маніпулятивні техніки, щоб завоювати її довіру.

  • Олена Тополя також припускає, що діяла не одна людина, а певна схема. За її словами, така "операція" могла коштувати близько 20 тисяч доларів, а сам виконавець отримав значний гонорар. Деталі цієї історії співачка пообіцяла оприлюднити згодом.