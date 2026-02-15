Я гарна мати, – Олена Тополя зізналася, як злив її особистих відео вплинув на трьох дітей
- Олену Тополю шантажували відвертими відео, знятими без її згоди, але вона відмовилася платити та звернулася до поліції, яка затримала підозрюваного.
- Співачка вважає, що це була операція зі знищення її репутації, але запевняє, що з її дітьми все добре, і вони прекрасно проводять час разом.
Співачку Олену Тополю шантажували відвертими відео, які зняли без її згоди, а після цього злили їх в мережу. Артистка вважає, що в такий спосіб невідомі хотіли "очорнити матір трьох дітей".
Днями вона вперше розповіла, як ця ситуація вплинула на її синів та доньку від стосунків з фронтменом АНТИТІЛ Тарасом Тополею. Про це Олена сказала в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Раміни Есхакзай.
Не пропустіть Це неприйнятно, – Тімур Мірошниченко прокоментував скандал з Русланою на Нацвідборі-2026
Це (злив відео, – 24 Канал) така операція зі знищення моєї репутації. Боти тиснули на те, що я мати, у мене діти й що вони можуть побачити й почути. Я гарна мати – зроблю так, щоб вони не побачили й не почули. Або я їм скажу все, як є. Я нічого поганого не зробила. І це не виправдання, а факт,
– наголосила виконавиця.
Вона додала, що з дітьми в неї зараз все добре. "У мене все прекрасно. Я люблю своїх дітей, а вони – мене. Ми прекрасно проводимо час разом, навчаємося", – поділилася Олена Тополя.
Для довідки! Олена та Тарас Тополя виховують синів Марка і Романа та донька Марію.
Інтерв'ю з Оленою Тополею: дивіться відео онлайн
Що відомо про злив особистих відео Олени Тополі?
Інцидент стався 19 січня. Напередодні співачка отримала повідомлення з вимогою перерахувати значну суму грошей – інакше особисті відео обіцяли оприлюднити.
Олена Тополя відмовилася платити шантажистам і звернулася до правоохоронців.
У результаті Національна поліція України затримала підозрюваного – 23-річного киянина. Йому повідомили про підозру, і тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі. За даними слідства, саме він таємно зняв відверте відео зі співачкою на приховану камеру.
Як розповіла сама артистка, їхнє знайомство відбулося 10 грудня. Того дня сталася, за її словами, підлаштована аварія – чоловік пошкодив її автомобіль. Після цього вони обмінялися контактами та почали спілкуватися.
Спочатку Олена відчувала з його боку турботу та підтримку: він приділяв їй багато уваги, дарував квіти й подарунки, говорив компліменти. Однак згодом співачка дійшла висновку, що чоловік міг цілеспрямовано вивчати жіночу психологію та використовувати маніпулятивні техніки, щоб завоювати її довіру.
Олена Тополя також припускає, що діяла не одна людина, а певна схема. За її словами, така "операція" могла коштувати близько 20 тисяч доларів, а сам виконавець отримав значний гонорар. Деталі цієї історії співачка пообіцяла оприлюднити згодом.