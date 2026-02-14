Мы своего рода отшельники, – фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ о деталях свадьбы с любимой
- Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая поженились, свадьба была камерной.
- Пара провела день, гуляя по Киеву, и обменялась обручальными кольцами, что стало самым трогательным моментом мероприятия.
Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец только в начале года подтвердил, что во второй раз женился. Его избранницей стала Юлиана Корецкая, которая является пиар-директором коллектива.
Молодые супруги впервые рассказали о том, какой была их свадьба. Они поделились деталями в интервью Viva!.
Смотрите также Автор хита "Смарагдове небо" сделал предложение любимой: романтические фото с помолвки
Сергей Танчинец рассказал, что их с Юлианой свадьба была чрезвычайно камерной. Она полностью отражала их как пару.
Мы своего рода отшельники, почти интроверты, поэтому этот день был только для двоих. После – красивый ужин также вдвоем. Мы хотели прожить эти эмоции и оставить момент только для себя,
– поделился певец.
Юлиана добавила, что молодожены провели день так, как хотели: гуляли по вечернему Киеву и обошлись без громких празднований. Уже через день они вернулись к работе.
Самым трогательным моментом свадьбы для Сергея стал обмен кольцами – когда они смотрели друг другу в глаза и говорили клятвы. Для Юлианы вся церемония была чрезвычайно трогательной. Девушка призналась, что изо всех сил старалась не плакать, но иногда слезы текли "сами по себе".
Сергей Танчинец с любимой / Фото из инстаграма Сергея Танчинца
Что известно об отношениях Сергея и Юлианы Танчинцев?
- В мае 2025 года стало известно, что Сергей Танчинец встречается с пиар-директором группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тогда Юлиана поздравила певца с днем рождения и призналась ему в любви.
- Летом пара обручилась. Это произошло во время ужина в ресторане. Сергей уже чувствовал, что хочет сделать предложение, поэтому заранее приобрел кольцо.
- В ноябре уже ходили слухи, что Сергей и Юлиана тайно поженились. На одном из роликов в сети на безымянном пальце девушки заметили кольцо. Но информация подтвердилась официально только в январе 2026, когда певец поздравлял любимую с днем рождения на своей странице в инстаграме.