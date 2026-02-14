Ми свого роду відлюдники, – фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ про деталі весілля з коханою
- Сергій Танчинець і Юліана Корецька одружилися, весілля було камерним.
- Пара провела день, гуляючи Києвом, і обмінялася обручками, що стало найзворушливішим моментом заходу.
Лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець лише на початку року підтвердив, що вдруге одружився. Його обраницею стала Юліана Корецька, яка є піар-директоркою колективу.
Молоде подружжя вперше розповіло про те, яким було їхнє весілля. Вони поділилися деталями в інтерв'ю Viva!.
Сергій Танчинець розповів, що їхнє з Юліаною весілля було надзвичайно камерним. Воно повністю відображало їх як пару.
Ми свого роду відлюдники, майже інтроверти, тому цей день був лише для двох. Після – красива вечеря також удвох. Ми хотіли прожити ці емоції й залишити момент тільки для себе,
– поділився співак.
Юліана додала, що молодята провели день так, як хотіли: гуляли вечірнім Києвом і обійшлись без гучних святкувань. Уже за день вони повернулися до роботи.
Найзворушливішим моментом весілля для Сергія став обмін обручками – коли вони дивилися одне одному у віці та казали обітниці. Для Юліани вся церемонія була надзвичайно зворушливою. Дівчина зізналась, що з усіх сил намагалась не плакати, але іноді сльози текли "самі по собі".
Сергій Танчинець з коханою / Фото з інстаграму Сергія Танчинця
Що відомо про стосунки Сергія та Юліани Танчинців?
У травні 2025 року стало відомо, що Сергій Танчинець зустрічається з піар-директоркою гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тоді Юліана привітала співака з днем народження й зізналась йому у коханні.
Улітку пара заручилась. Це сталося під час вечері в ресторані. Сергій вже відчував, що хоче зробити пропозицію, тому заздалегідь придбав обручку.
У листопаді вже ходили чутки, що Сергій та Юліана таємно одружилися. На одному з роликів у мережі на безіменному пальці дівчини помітили обручку. Але інформація підтвердилась офіційно лише у січні 2026, коли співак вітав кохану з днем народження на своїй сторінці в інстаграмі.