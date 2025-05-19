Лидер "Другої Ріки" Валерий Харчишин рассказал, где и кем служит его сын-военный

Сын Валерия Харчишина с первых дней полномасштабного вторжения присоединился к армии. Музыкант поделился, на каком направлении служит Дмитрий сейчас.

Валерий Харчишин рассказал, что его старший сын Дмитрий никогда не хотел стать военным. Но обстоятельства сложились иначе, пишет Show 24 со ссылкой на "Апостроф Lime".

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Лидер "Другой Реки" сообщил, что его сын находится на северном направлении. Его должность в армии – сапер.

Он не мечтал стать военным, закончил философский факультет, пренебрегал оружием, потому что считал, что это огромная человеческая тупость – иметь оружие, чтобы уничтожать другого. Но так или иначе пошел воевать. Он сапер, служил на северном направлении. Сейчас на офицерских курсах обучает саперов,

– рассказал Валерий Харчишин.

Музыкант добавил, что его сын пошел воевать со своим другом. Парень погиб на фронте. Брат Валерия Харчишина получил тяжелое ранение и уже не служит в армии.



Виталий Харчишин с сыном / Фото из инстаграма Виталия Харчишина

Добавим, также со службы в ВСУ списали известного украинского актера Геннадия Попенко. Во время службы он серьезно травмировал колено и в результате этого перенес несколько операций.

Геннадий Попенко признался, что пока не решил, чем хочет заниматься в дальнейшем. Ведь имеет желание искать деятельность в направлении поддержки армии или ветеранского сообщества.