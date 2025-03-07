Не исключает, что возьмет оружие в руки: лидер "Пиккардийской Терции" ответил, почему не воюет
Лидер группы "Пиккардийская Терция" Андрей Капраль ответил, почему не становится на защиту страны. Об этом он рассказал, комментируя слухи, что коллективу предлагали деньги за концерты в поддержку политических деятелей.
В интервью OBOZ.UA певец отметил, что группа не участвовала в подобных акциях, передает 24 Канал. По его словам, это было совместное решение.
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Я не хочу, чтобы мои дети ходили с опущенными глазами из-за поступков своих родителей. В коллективе не было ни одного человека, который бы, когда можно было "рубить капусту", поддержал такие предложения. А потом что? Ходить с "рубчиком" всю жизнь, что ты продался?,
– ответил Андрей Капраль.
Лидер "Пиккардийской Терции" подчеркнул, что не мог петь, например, для Виктора Януковича, ведь такие люди, как он, убивали дедов и баб певца. Мужчина добавил, что совесть участников группы – чистая, и что он счастлив быть в коллективе, "который всегда принимал решения в пользу своей земли и своих людей".
Андрей Капраль ответил, почему не воюет
Андрей Капраль также признался, что многих его знакомых уже нет в живых. Например, одноклассник его дочери пошел воевать, но, к сожалению, погиб два года назад.
Я понимаю, что кто-то должен был взять это оружие. И я не говорю, что я не возьму его в руки – никто же не знает, как будет дальше! Сейчас понимаю, что наша миссия – нести украинскую песню и культуру,
– сказал певец.
Капраль выступает для украинских защитников с группой "Пиккардийская Терция" и сольно. Певец признался – не может описать словами, какие эмоции испытывает, когда во время выступлений перед военными, перед ранеными к нему подходят и благодарят за то, что смог отвлечь от войны.