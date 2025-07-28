Лидер группы "Пиріг і Батіг" пополнил ряды ВСУ
- Солист группы "Пиріг і Батіг" Марьян Пирожок добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.
- Марьян Пирожок является основателем музыкальных групп "ГИЧ оркестр" и "Пиріг і Батіг", которые популяризируют украинский язык и поэзию.
- Музыкант не разглашает деталей своей службы.
Солист группы "Пиріг і Батіг" Марьян Пирожок сообщил, что мобилизовался. Он рассказал, что добровольно решил вступить в ряды Вооруженных Сил.
Марьян Пирожок, более известный под псевдонимом Марьян Пирог, сообщил новость на своей странице на фейсбуке. Об этом пишет Show 24.
К слову Даниэль Салем рассказал, как получил предложение стать ведущим "Зважених та щасливих"
Солист коллектива не стал разглашать деталей службы – к какому подразделению присоединился или где сейчас находится. Но признался, что принял это решение добровольно.
Вот редко бываю на территории сетевых ... Много о чем есть повести, и не становится времени. Но чтобы вы не волновались, где я и что я, официально сообщаю – добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины! Дальше будет…
– поделился музыкант.
Марьян Пирог / Фото из фейсбука музыканта
Что известно о Марьяне Пироге?
- Марьян Пирожок – украинский музыкант и художник. Он является основателем музыкальных групп "ГИЧ оркестр" и фолькгруппы "Пиріг і Батіг".
- Музыкант родился во Львове, его отец тоже занимался музыкой, а дедушка был певцом. Учился во Львовском лесотехническом университете на дизайнера, но бросил учебу на втором курсе и поступил в ВСУ. В 2003 году женился на художнице Юлии Долинской.
- Группа "Пиріг і Батіг", основана в 2020 году, популяризирует украинский язык и поэзию через музыку. В песнях звучат стихи Павла Тычины, Василия Стуса, Владимира Сосюры, Богдана-Игоря-Антонича и других.