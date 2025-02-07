Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз залюбовала фото с новорожденной дочерью

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз показала фото с новорожденной дочкой. Фотографией с Туве Джейн также поделился муж актрисы – кинорежиссер Чарли Макдавелл.

Соответствующие фотографии супруги опубликовали на своих инстаграм-страница, передает 24 Канал. Однако они пока не показали лицо дочери полностью.

К слову Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз впервые стала мамой

На фото Лили Коллинз держит дочь на руках и улыбается ей. В комментариях поклонники поздравляют звезду сериала "Эмили в Париже" с рождением ребенка и пишут другие приятные слова.

Режим "мама",

– коротко подписала фотографию актриса.

Чарли Макдауэлл также опубликовал в своем инстаграме фотографию с маленькой Туве Джейн. Девочка лежит у отца на коленях, пока он играет с ее ручками.

Режим "папа", – говорится в подписи к фото.

Напомним, Лили Коллинз и Чарли Макдавелл сообщили о том, что впервые стали родителями на прошлой неделе. Они опубликовали фотографию новорожденной дочери, на которой она спит в кроватке. Девочку супругам родила суррогатная мама. В заметке пара выразила благодарность всем, кто помогал им на этом пути.