Где сейчас Лилиана Яма – жена известного хореографа, который во время войны отсиживается в США
- Лилиана Яма, жена Влада Ямы, проживает и работает в США, где с семьей занимается танцами.
- Влад Яма уехал из Украины во время войны, остался с семьей за границей, в частности в США, где его замечали в компании россиян на мероприятиях.
Лилиана – жена Влада Ямы, который в начале полномасштабной войны покинул Украину. Сегодня, 18 февраля, женщина отмечает день рождения.
24 Канал рассказывает, что известно о возлюбленной бывшего судьи "Танцев со звездами" и где она сейчас.
Танцевальная карьера
Девичья фамилия Лилианы – Кудлай. Родом она из Запорожья. Еще в детстве увлеклась танцами, что впоследствии переросло в профессиональную карьеру. Родители отдали дочь в танцевальную студию, а в школьные годы Лилиана была участницей различных конкурсов и фестивалей.
После окончания школы поехала в Киев, где училась в одном из вузов, однако танцы не покидала.
Параллельно с танцевальной деятельностью развивала собственный бизнес. В столице открыла студию красоты. В 2007 году на одном из мероприятий познакомилась с Владом Ямой.
Семейная жизнь с Владом Ямой
Хореограф вспоминал, что когда увидел Лилиану впервые, то боялся подойти познакомиться. Однако таки решился и они танцевали до утра.
Интересно, что женщина позже вспоминала, что на момент знакомства не знала, что Влад очень популярен.
Между ними завязались отношения, которые длились два года, а потом произошел разрыв. Яма говорил, что причиной стала его стремительная популярность и нежелание разглашать имя любимой публично.
После этого танцовщица уехала за границу, чтобы облегчить себе этот период. Через два месяца после разлуки мужчина понял, что не может без нее и решил вернуть любимую.
После этого пара встречалась еще пять лет, пока они поженились. Яма не делал предложение, потому что волновался, что его популярность среди женской аудитории упадет. А еще позже говорил, что женитьба ничего не изменит.
И все же хореограф решился на этот шаг. В новогоднюю ночь он сделал предложение женщине, однако первым ответом Лилианы было, что она подумает. Впоследствии таки согласилась выйти за Яму замуж.
Через год после свадьбы родился сын Леон.
Выезд из Украины и статус беглецов
Хореограф рассказывал, что 24 февраля 2022 года находился в Украине и занимался эвакуацией родителей из Запорожья. Позже он с семьей был в Европе, а оттуда отправился в США. Однако как ему удалось выехать из Украины – вопрос остается открытым.
За океаном Лилиана и Влад продолжают заниматься танцами. В соцсетях танцовщик писал, что его страну уничтожают, но ему главное, чтобы семья была в безопасности. Он поблагодарил ВСУ и отметил, что уважает защитников.
Сама Лилиана в сентябре 2022 года решила через инстаграм-сторис пообщаться с подписчиками. У женщины поинтересовались, почему ее муж не обеспечил своей семье безопасность за рубежом, а сам не вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российского оккупанта.
Яма ответила, что благодарна своему мужу, что сейчас они в безопасности и бессодержательно написала о "своих причинах" и добавила, что "уважает выбор каждого".
Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему,
– написала жена Влада Ямы.
В конце заявила, что "помогают на своем фронте".
И заметим, что Влада Яму неоднократно замечали в компании россиян. Сначала он работал в танцевальной студии с россиянами, а в 2024 году его заметили на "русской вечеринке" в Чикаго.
Где сейчас Лилиана Яма?
Женщина продолжает жить и работать в США. Часто устраивает фотосессии и путешествует.
В декабре 2025 года к семье прилетели в Майами родители из Украины.
Мы не виделись 4 года. Наконец-то будем обниматься,
– писала тогда Лилиана.
