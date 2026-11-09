Лилия Ребрик ответила, уедет ли она из Киева на зиму вместе с тремя дочерьми

Лилию Ребрик спросили, где ее семья планирует провести зиму. Актриса рассказала, почему хочет остаться в Киеве и что помогает ей в те дни, когда дает о себе знать усталость.

В инстаграме Лилия Ребрик ответила подписчикам, которые поинтересовались, планирует ли она с тремя дочерьми уехать из Киева на зиму.

Пока не планируем. Очень хочется быть дома, работать, водить детей на занятия. Как будет – посмотрим. Но я верю, что справимся,

– написала актриса.

Лилия Ребрик / фото liliia.rebrik

Ребрик также рассказала, как относится к своему плотному графику. По ее словам, даже когда она очень устает, то не жалуется, что завтра снова на работу. В такие моменты актриса задает себе другой вопрос.

Потому что на секунду представляю: а если бы этой работы не стало? Если бы я не могла заниматься тем, что так люблю? Тогда завыла бы по-другому. Поэтому расправляю плечи – и вперед. Сумасшедший график для меня сейчас – это прекрасно. Это то, что поддерживает, дает энергию и не позволяет плохим мыслям взять надо мной верх,

– пояснила Ребрик.

Лилия Ребрик / фото liliia.rebrik

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