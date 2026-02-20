67-летняя народная артистка Украины Сандулеса тайно вышла замуж и впервые рассказала о муже
- Лилия Сандулеса тайно вышла замуж три года назад, о чем знали только родные и друзья.
- Ее муж немного старше ее, и рядом с ним она чувствует себя женщиной.
Народная артистка Украины Лилия Сандулеса раскрыла подробности о личной жизни. Она призналась, что тайно вышла замуж.
Исполнительница впервые рассказала об отношениях с мужем. Об этом Лилия Сандулеса сказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Rostyslove Production.
Как оказалось, певица вышла замуж еще 3 года назад и об этом знали только родные и друзья.
Познакомились мы давно в телефоне, в мессенджере, в ютубе – он слушал мои песни, мы разговаривали. Сначала очень редко, а потом встретились, и вот так,
– сказала Сандулеса.
67-летняя артистка отметила, что ее избранник немного старше ее. Рядом с ним она прежде всего чувствует себя женщиной и искренне благодарна Богу за встречу с этим человеком.
Что известно о личной жизни Лилии Сандулесы?
- Артистка шесть раз вступила в брак, однако официально зарегистрированными были четыре из них.
- Впервые она вышла замуж совсем юной – в 16 лет. Уже через год после свадьбы родился ее сын Иван. Сейчас он имеет собственную семью и воспитывает сына, которого также назвал Иваном.
- Впоследствии судьба соединила певицу с российским артистом Александром Серовым, который является выходцем из Украины. Сейчас он публично поддерживает оккупацию украинских территорий.
- Также Лилия Сандулесу была третьей женой Иво Бобула. Супруги прожили вместе около десяти лет. Их брак завершился разводом в 2002 году.