Так возникает нация героев, – Лина Костенко впервые за долгое время дала интервью
- Лина Костенко дала интервью Сергею Жадану, где говорила о войне, достоинстве украинцев и анонсировала исторический роман.
- Она высказалась о героизме украинского народа в войне с Россией и болезненно вспомнила об убитых украинских поэтах.
- Интервью также касалось темы исторического контекста, российской имперской идеи, поездок в Чернобыльскую зону и похорон Сталина.
Сергей Жадан выпустил долгожданное интервью с украинской поэтессой Линой Костенко. Она рассказала о войне, достоинстве украинцев и важных моментах из своей жизни.
Первая часть интервью вышла на канале "Радио Хартия". Об этом сообщает Show 24.
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В этой части интервью Лина Васильевна анонсировала исторический роман о периоде Гетманщины, над которым сейчас работает. Также она делилась мыслями о российско-украинской войне, так называемую "большую российскую культуру" и то, что важно отличать поражение от трагедии.
По мнению Лины Костенко, Украина "впервые звучит так достойно". Также она с болью высказалась об украинских поэтах, которых убила Россия.
Сейчас погибло несколько поэтов. И я просто не могу выдержать этого. Как это так молодой парень пишет: "Я еще не убит. Я еще молюсь". Вот я не могу эти строки пережить,
– призналась поэтесса.
Также Лина Костенко высказалась о том, как война России против Украины сейчас характеризует наш народ.
"Это героический народ. Вот так возникает нация героев. Где-то у меня написано: "Росли, росли и выросли ребята". Их теперь встречают в селах на коленях... Страшно много погибло. Как по мне, достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Выдержать войну с таким государством, как Россия", – сказала поэтесса.
Интервью Сергея Жадана с Линой Костенко: смотрите видео онлайн
В разговоре с Сергеем Жаданом Лина Костенко также говорит о важности исторического контекста, российской имперской идее, вспоминает свои поездки в Чернобыльскую зону отчуждения и похороны Сталина.
12 и 13 июля выйдут вторая и третья части интервью с Линой Костенко. Сергей Жадан анонсировал их еще в ноябре прошлого года.