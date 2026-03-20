Сеть заполонили мемы с Жаданом и Вакарчуком с празднования 96-летия Лины Костенко
20 марта, 23:29
Сеть заполонили мемы с Жаданом и Вакарчуком с празднования 96-летия Лины Костенко

Дария Черныш
Основні тези
  • Лина Костенко отпраздновала 96-летие в компании известных украинских артистов, политиков и писателей.
  • Сеть заполонили мемы и фото с празднования, созданные пользователями Threads.

Поэтесса Лина Костенко отметила свое 96-летие 19 марта 2026 года. К празднованию присоединились известные украинские артисты, политики и писатели.

Уже через день сетью начали вируситься фото с застолья, а некоторые пользователи Threads успели создать мемы. Их собрал 24 Канал.

Как в сети реагируют на кадры с празднования?

Украинская поэтесса Лина Костенко отпраздновала 96-летие вместе с дочерью Оксаной Пахловской. На праздновании были, в частности, певица Джамала, писатель Сергей Жадан, музыкант Святослав Вакарчук и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

На кадрах из соцсетей они общались с поэтессой, что и начали активно обсуждать пользователи.

Украинцы шутят над кадрами с празднования / Скриншоты 24 Канала с Threads и TikTok

 

Пользователи придумали различные мемы о гостях и атмосфере вечера. К этому присоединились также медиа и бренды.

Новые мемы с праздника Лины Костенко / Скриншоты "Детектор медиа"

Гости спели для Лины Костенко "Многая лета": смотрите видео

Лина Костенко: последние новости

  • Известно, что украинская поэтесса сейчас работает над историческим романом. В апреле 2026 года ожидается выход ее нового поэтического сборника "Ветер с Марса".

  • К 96-летию Лина Костенко появилась на видео, где зачитала отрывок из своего исторического романа 1979 года "Маруся Чурай".

  • В прошлом году Костенко стала амбассадором бренда GASANOVA. Тогда она продекламировала свое произведение "Между прочим".