Сеть заполонили мемы с Жаданом и Вакарчуком с празднования 96-летия Лины Костенко
- Лина Костенко отпраздновала 96-летие в компании известных украинских артистов, политиков и писателей.
- Сеть заполонили мемы и фото с празднования, созданные пользователями Threads.
Поэтесса Лина Костенко отметила свое 96-летие 19 марта 2026 года. К празднованию присоединились известные украинские артисты, политики и писатели.
Уже через день сетью начали вируситься фото с застолья, а некоторые пользователи Threads успели создать мемы. Их собрал 24 Канал.
Как в сети реагируют на кадры с празднования?
Украинская поэтесса Лина Костенко отпраздновала 96-летие вместе с дочерью Оксаной Пахловской. На праздновании были, в частности, певица Джамала, писатель Сергей Жадан, музыкант Святослав Вакарчук и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
На кадрах из соцсетей они общались с поэтессой, что и начали активно обсуждать пользователи.
Украинцы шутят над кадрами с празднования / Скриншоты 24 Канала с Threads и TikTok
Пользователи придумали различные мемы о гостях и атмосфере вечера. К этому присоединились также медиа и бренды.
Новые мемы с праздника Лины Костенко / Скриншоты "Детектор медиа"
Лина Костенко: последние новости
Известно, что украинская поэтесса сейчас работает над историческим романом. В апреле 2026 года ожидается выход ее нового поэтического сборника "Ветер с Марса".
К 96-летию Лина Костенко появилась на видео, где зачитала отрывок из своего исторического романа 1979 года "Маруся Чурай".
В прошлом году Костенко стала амбассадором бренда GASANOVA. Тогда она продекламировала свое произведение "Между прочим".