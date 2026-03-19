Ролик опубликовали на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Заметим, что это впервые Лина Костенко сама зачитала отрывок из своего исторического романа "Маруся Чурай".

В видео звучат строки:

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

