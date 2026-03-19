Ролик опублікували на інстаграм-сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Зауважимо, що це вперше Ліна Костенко сама зачитала уривок зі свого історичного роману "Маруся Чурай".

У відео звучать рядки:

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Що відомо про роман "Маруся Чурай"?