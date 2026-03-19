Ролик опублікували на інстаграм-сторінці видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Зауважимо, що це вперше Ліна Костенко сама зачитала уривок зі свого історичного роману "Маруся Чурай".
У відео звучать рядки:
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
Що відомо про роман "Маруся Чурай"?
- Це історичний роман у віршах, вперше опублікований у 1979 році.
- У центрі сюжету – українська піснярка Маруся Чурай і її трагічне кохання до Грицька Бобренка.
- Дія роману відбувається у другій половині 17 століття, за часів Визвольної війни під керівництвом Богдана Хмельницького.
- За цей роман Ліна Костенко у 1987 році отримала Шевченківську премію, одну з найпрестижніших літературних нагород України.