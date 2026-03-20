Вже за день мережею почали віруситись фото із застілля, а деякі користувачі Threads встигли створити меми. Їх зібрав 24 Канал.
Дивіться також Із Жаданом, Джамалою, Вакарчуком та іншими: як Ліна Костенко відсвяткувала 96-річчя
Як у мережі реагують на кадри зі святкування?
Українська поетеса Ліна Костенко відсвяткувала 96-річчя разом із донькою Оксаною Пахловською. На святкуванні були, зокрема, співачка Джамала, письменник Сергій Жадан, музикант Святослав Вакарчук та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
На кадрах з соцмереж вони спілкувались із поетесою, що й почали активно обговорювати користувачі.
Українці жартують над кадрами зі святкування / Скриншоти 24 Каналу з Threads та TikTok
Користувачі вигадали різні меми про гостей і атмосферу вечора. До цього долучилися також медіа та бренди.
Нові меми зі свята Ліни Костенко / Скриншоти "Детектор медіа"
Гості заспівали для Ліни Костенко "Многая літа": дивіться відео
Ліна Костенко: останні новини
Відомо, що українська поетеса зараз працює над історичним романом. У квітні 2026 року очікується вихід її нової поетичної збірки "Вітер з Марса".
До 96-річчя Ліна Костенко з'явилась на відео, де зачитала уривок зі свого історичного роману 1979 року "Маруся Чурай".
Торік Костенко стала амбасадоркою бренду GASANOVA. Тоді вона продекламувала свій твір "Між іншим".