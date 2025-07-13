Живу замкнутая и одна, – Лина Костенко призналась, как на нее повлияло давление советской власти

Украинская поэтесса-шестидесятница Лина Костенко дала интервью писателю, музыканту и военнослужащему Сергею Жадану. В разговоре с ним диссидентка рассказала о запрете печати в советские времена.

Две части интервью с Костенко уже вышли на ютуб-канале "Радио Хартия", передает Show 24. Третья часть, которая станет завершающей, ожидается сегодня в 20:00.

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В период СССР украинские художники подвергались репрессиям и преследованиям. Лина Костенко также почувствовала на себе давление советской власти, ведь имела активную гражданскую позицию. Поэтесса не печаталась 16 лет.

Представьте себе те времена. Как мы мучились. Некоторые должны были печататься под другой фамилией. Я вообще 16 лет не печаталась. Можно потерять горизонт, нет? Из-за чего я до сих пор никак не могу почувствовать радость общения. Поэтому я живу себе замкнутая и одна. Потому что так привыкла. Я себе когда-то постановила: то, в чем тебе отказано, тебе не нужно. Все. Не печатали – ну и к черту. Зато я не занималась соцреализмом,

– сказала Костенко.

Лина Васильевна, кроме того, добавила, что не могла выезжать за границу.

Вторая часть интервью с Линой Костенко: смотрите видео онлайн

В свои 95 лет поэтесса-шестидесятница продолжает писать. В первой части интервью с Сергеем Жаданом Лина Костенко рассказала, что работает над историческим романом, события которого разворачиваются в период Гетманщины.