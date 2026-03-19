Костенко поразила прочтением "Маруси Чурай", принесшей ей Шевченковскую премию: редкое видео

19 марта 2026 года Лине Костенко исполнилось 96 лет. В день рождения поэтессы в сети появилось видео, на котором она читает отрывок из своего известного романа в стихах "Маруся Чурай".

Ролик опубликовали на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Заметим, что это впервые Лина Костенко сама зачитала отрывок из своего исторического романа "Маруся Чурай". В видео звучат строки: Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори. Что известно о романе "Маруся Чурай"? Это исторический роман в стихах, впервые опубликован в 1979 году.

В центре сюжета – украинская песенница Маруся Чурай и ее трагическая любовь к Григорию Бобренко.

Действие романа происходит во второй половине 17 века, во времена Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.

За этот роман Лина Костенко в 1987 году получила Шевченковскую премию, одну из самых престижных литературных наград Украины.