19 марта, 17:00
Костенко поразила прочтением "Маруси Чурай", принесшей ей Шевченковскую премию: редкое видео
Основні тези
- Лина Костенко впервые зачитала отрывок из своего исторического романа "Маруся Чурай" в видео, опубликованном на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
- Роман "Маруся Чурай" был впервые опубликован в 1979 году и принес ей Шевченковскую премию в 1987 году.
19 марта 2026 года Лине Костенко исполнилось 96 лет. В день рождения поэтессы в сети появилось видео, на котором она читает отрывок из своего известного романа в стихах "Маруся Чурай".
Ролик опубликовали на инстаграм-странице издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Заметим, что это впервые Лина Костенко сама зачитала отрывок из своего исторического романа "Маруся Чурай".
В видео звучат строки:
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є – дорога, явори,
усе моє, все зветься – Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
Что известно о романе "Маруся Чурай"?
- Это исторический роман в стихах, впервые опубликован в 1979 году.
- В центре сюжета – украинская песенница Маруся Чурай и ее трагическая любовь к Григорию Бобренко.
- Действие романа происходит во второй половине 17 века, во времена Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.
- За этот роман Лина Костенко в 1987 году получила Шевченковскую премию, одну из самых престижных литературных наград Украины.