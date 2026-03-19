Как сейчас выглядит Лина Костенко: редкое фото 96-летней поэтессы

19 марта 2026 года выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко отмечает 96-й день рождения. Учитывая то, что писательница довольно редко появляется на публике, каждое новое упоминание о ней вызывает значительный интерес у аудитории.

В этом году с теплыми поздравлениями к Лине Костенко обратился основатель издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович. Он также поделился свежими фотографиями поэтессы на своей странице в инстаграме.

В своем обращении Малкович вспомнил известные строки Костенко: "Еще не было эпохи для поэтов, но были поэты для эпох", отметив, что эти слова в полной мере касаются и самого автора.

Ее называют Королевой украинской поэзии 20 века, которая "во времена безверия возвращала людям веру в слово, а также такие понятия, как достоинство, национальная честь и самоуважение". В домашних библиотеках многих украинцев обязательно есть книга Лины Костенко. И самым цитируемым современным украинским писателем является тоже она. Она была и есть "альтернативой всякой неправде". В наши странные, непонятные времена, когда ходим над пропастью, имеем все же одну несомненную привилегию – жить в ее эпоху, вдохновляться ее Высоким Словом,

– подчеркнул издатель.

Отдельно Иван Малкович добавил, что в условиях полномасштабного российского вторжения в Украину поэтесса сохраняет активную гражданскую позицию и остается "на первой линии национальной обороны".

Ко дню рождения Лины Костенко издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсировало ее новую поэтическую книгу "Ветер с Марса", которая выйдет во второй половине апреля. На инстаграм-странице издательства также показали обложку книги.

