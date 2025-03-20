В праздничный день Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахлевская организовали ужин. Фото со дня рождения показали звездные гости в своих соцсетях, передает Show 24.

К слову Большая честь знать вас, – Залужный тепло поздравил Лину Костенко с юбилеем

Дом легендарной поэтессы посетили лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук, председатель Комитета Шевченковской премии Евгений Нищук, издатель Иван Малкович с женой.

Есть встречи, которые остаются с тобой навсегда, а услышанные слова становятся установками и действительно дарят крылья. Человек эпоха! Непоколебимая, острая, честная, пророческая! Лина Васильевна, имею честь держать Вашу руку! Горжусь возможностью читать Ваши глубокие и сильные строки!

– написал Евгений Нищук.



Лина Костенко и Евгений Нищук / Фото из фейсбука Евгения Нищука

Украинский историк и культуролог Радомир Мокрик тоже поделился мыслями о встрече с Линой Костенко.

"Лина Васильевна не очень любит фотографироваться и, в принципе, не очень это скрывает. Тем, видимо, ценнее сделать с ней снимок в день ее 95-летия. В этом потоке поздравлений и тостов, один гостям сказала и сама Лина Васильевна: "Ваши юбилеи еще далеко впереди. И хочу, чтобы на ваши юбилеи не приходилась ни эпидемия, ни война. И чтобы была Украина. Чтобы Украина наконец состоялась"", – рассказал Радомир Мокрик.



Лина Костенко и Радомир Мокрик / Фото из фейсбука Радомира Мокрика

Кроме того, к праздничному ужину присоединились режиссер Михаил Ильенко, писательница Мария Матиос и другие.



Ужин по случаю юбилея Лины Костенко / Фото из фейсбука Николая Княжицкого



Ужин по случаю юбилея Лины Костенко / Фото из фейсбука Николая Княжицкого

Глава ГУР МО Кирилл Буданов по случаю юбилея передал Лине Васильевне большой букет цветов.



Кирилл Буданов поздравил Лину Костенко / Фото из фейсбука Кирилла Буданова

Напомним, вчера украинские звезды поздравили Лину Костенко с юбилеем. Наталка Денисенко продекламировала один из ее стихов, Сергей Жадан анонсировал интервью и другие знаменитости поделились теплыми словами и пожеланиями.