У святковий день Ліна Костенко та її донька Оксана Пахльовська організували вечерю. Фото з дня народження показали зіркові гості у своїх соцмережах, передає Show 24.

До слова Велика честь знати вас, – Залужний тепло привітав Ліну Костенко з ювілеєм

До оселі легендарної поетеси завітали лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, голова Комітету Шевченківської премії Євген Нищук, видавець Іван Малкович з дружиною.

Є зустрічі, які залишаються з тобою назавжди, а почуті слова стають настановами та справді дарують крила. Людина епоха! Непохитна, гостра, чесна, пророча! Ліно Василівно, маю за честь тримати Вашу руку! Пишаюсь можливістю читати Ваші глибокі та сильні рядки!
написав Євген Нищук.


Ліна Костенко і Євген Нищук / Фото з фейсбуку Євгена Нищука

Український історик та культуролог Радомир Мокрик теж поділився думками про зустріч з Ліною Костенко.

"Ліна Василівна не дуже любить фотографуватись і, в принципі, не дуже це приховує. Тим, мабуть, цінніше зробити з нею знимку в день її 95-річчя. У цій зливі привітань і тостів, один гостям сказала і сама Ліна Василівна: "Ваші ювілеї ще далеко попереду. І хочу, щоб на ваші ювілеї не припадала ані епідемія, ані війна. І щоб була Україна. Щоб Україна нарешті відбулась"", – розповів Радомир Мокрик.


Ліна Костенко і Радомир Мокрик / Фото з фейсбуку Радомира Мокрика

Крім того, до святкової вечері доєдналися режисер Михайло Іллєнко, письменниця Марія Матіос та інші.


Вечеря з нагоди ювілею Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького


Вечеря з нагоди ювілею Ліни Костенко / Фото з фейсбуку Миколи Княжицького

Голова ГУР МО Кирило Буданов з нагоди ювілею передав Ліні Василівні великий букет квітів.


Кирило Буданов привітав Ліну Костенко / Фото з фейсбуку Кирила Буданова

Нагадаємо, вчора українські зірки привітали Ліну Костенко з ювілеєм. Наталка Денисенко продекламувала один з її віршів, Сергій Жадан анонсував інтерв'ю та інші знаменитості поділилися теплими словами й побажаннями.