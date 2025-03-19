Українські зірки привітали легендарну поетесу з днем народження у соціальних мережах, повідомляє Show 24. Зокрема, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан, Наталка Денисенко та інші.

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Святослав Вакарчук

Сьогодні день народження нашої Ліни Костенко! Особисто я відчуваю цей день як своє персональне свято. Многая літа, дорога Ліно Василівно!,

– написав Святослав Вакарчук.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко у день народження Ліни Костенко прочитала вірш легендарної поетеси "На світі можна жить без еталонів". Акторка зазначила, що вона "пише так, що душа тріпоче, що серце б'ється швидше".

Наталія Могилевська

З ювілеєм вас, Ліно Василівно! Ви – велична і геніальна! Ваші вірші вражають, надихають, залишаються в серцях назавжди,

– написала співачка Наталія Могилевська.

Могилевська привітала Ліну Костенко з ювілеєм:

Сергій Жадан

Сергій Жадан також привітав Ліну Костенко з 95-річчям та опублікував спільне фото з поетесою. Крім того, письменник анонсував розмову з нею, яка вийде на "Радіо Хартія" найближчим часом.

Олександр Педан

Пані Ліно, дякуємо, що ви у нас є! З днем народження,

– написав шоумен Олександр Педан.

Олександр Педан привітав Ліну Костенко з днем народження / Скриншот з інстаграму

Олексій Суханов

Журналіст Олексій Суханов поділився, що з нагоди 95-річчя Ліни Костенко читав її вірші на поетичному вечорі в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові.

Ліні Василівні Костенко сьогодні 95 років. Сил і здоров'я ще на роки, роки, роки! Бо це так важливо – і ваша присутність тут, пані Ліно, і ваше слово, зокрема!,

– зазначив Суханов.

Олена Мозгова

З днем народження, богине слова і поезії!,

– привітала Ліну Костенко продюсерка Олена Мозгова.

Редакція Show 24 також щиро вітає легендарну поетесу з днем народження. Міцного здоров'я, Ліно Василівно!