Украинские звезды поздравили легендарную поэтессу с днем рождения в социальных сетях, сообщает Show 24. В частности, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, Наталья Денисенко и другие.
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Святослав Вакарчук
Сегодня день рождения нашей Лины Костенко! Лично я чувствую этот день как свой персональный праздник. Многая лета, дорогая Лина Васильевна!,
– написал Святослав Вакарчук.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко в день рождения Лины Костенко прочитала стихотворение легендарной поэтессы "На свете можно жить без эталонов". Актриса отметила, что она "пишет так, что душа трепещет, что сердце бьется быстрее".
Наталья Могилевская
С юбилеем вас, Лина Васильевна! Вы – величественная и гениальная! Ваши стихи поражают, вдохновляют, остаются в сердцах навсегда,
– написала певица Наталья Могилевская.
Могилевская поздравила Лину Костенко с юбилеем:
Сергей Жадан
Сергей Жадан также поздравил Лину Костенко с 95-летием и опубликовал совместное фото с поэтессой. Кроме того, писатель анонсировал разговор с ней, которая выйдет на "Радио Хартия" в ближайшее время.
Александр Педан
Госпожа Лина, спасибо, что вы у нас есть! С днем рождения,
– написал шоумен Александр Педан.
Александр Педан поздравил Лину Костенко с днем рождения / Скриншот из инстаграма
Алексей Суханов
Журналист Алексей Суханов поделился, что по случаю 95-летия Лины Костенко читал ее стихи на поэтическом вечере в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове.
Лине Васильевне Костенко сегодня 95 лет. Сил и здоровья еще на годы, годы, годы! Потому что это так важно – и ваше присутствие здесь, госпожа Лина, и ваше слово, в частности!,
– отметил Суханов.
Елена Мозговая
С днем рождения, богиня слова и поэзии!,
– поздравила Лину Костенко продюсер Елена Мозговая.
Редакция Show 24 также искренне поздравляет легендарную поэтессу с днем рождения. Крепкого здоровья, Лина Васильевна!