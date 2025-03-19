Украинские звезды поздравили легендарную поэтессу с днем рождения в социальных сетях, сообщает Show 24. В частности, Святослав Вакарчук, Сергей Жадан, Наталья Денисенко и другие.

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Святослав Вакарчук

Сегодня день рождения нашей Лины Костенко! Лично я чувствую этот день как свой персональный праздник. Многая лета, дорогая Лина Васильевна!,

– написал Святослав Вакарчук.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко в день рождения Лины Костенко прочитала стихотворение легендарной поэтессы "На свете можно жить без эталонов". Актриса отметила, что она "пишет так, что душа трепещет, что сердце бьется быстрее".

Наталья Могилевская

С юбилеем вас, Лина Васильевна! Вы – величественная и гениальная! Ваши стихи поражают, вдохновляют, остаются в сердцах навсегда,

– написала певица Наталья Могилевская.

Могилевская поздравила Лину Костенко с юбилеем:

Сергей Жадан

Сергей Жадан также поздравил Лину Костенко с 95-летием и опубликовал совместное фото с поэтессой. Кроме того, писатель анонсировал разговор с ней, которая выйдет на "Радио Хартия" в ближайшее время.

Александр Педан

Госпожа Лина, спасибо, что вы у нас есть! С днем рождения,

– написал шоумен Александр Педан.

Александр Педан поздравил Лину Костенко с днем рождения / Скриншот из инстаграма

Алексей Суханов

Журналист Алексей Суханов поделился, что по случаю 95-летия Лины Костенко читал ее стихи на поэтическом вечере в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

Лине Васильевне Костенко сегодня 95 лет. Сил и здоровья еще на годы, годы, годы! Потому что это так важно – и ваше присутствие здесь, госпожа Лина, и ваше слово, в частности!,

– отметил Суханов.

Елена Мозговая

С днем рождения, богиня слова и поэзии!,

– поздравила Лину Костенко продюсер Елена Мозговая.

Редакция Show 24 также искренне поздравляет легендарную поэтессу с днем рождения. Крепкого здоровья, Лина Васильевна!