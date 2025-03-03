Чем сегодня занимается "Лисапетный батальон" после недавней смерти одной из участниц

"Лисапетный батальон" в свое время стал настоящим прорывом украинского шоу-бизнеса. Зажигательные женщины, которые выходят на сцену в ярких костюмах, поют шуточные песни и не боятся даже самого придирчивого зрителя – изюминка среди всех остальных звезд.

История коллектива началась с объединения двух народных групп "Забава" и "Бабье лето". Руководительницей на протяжении всех лет была и остается зажигательная Наталья Фалион. В материале Show24 рассказываем о пути к успеху народных певиц, участие в талант-шоу и о потерях, которые не обошли ни одну участницу коллектива.

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Наталья Фалион и "Лисапетный батальон"

Лидер группы родом из Хмельницкой области. В начале 80-х годов она с семьей переехали в Латвию, но после распада СССР вернулась в Украину. В селе Наталья была учительницей музыки и пыталась заниматься культурным развитием малой Родины. Благодаря активной деятельности женщины, был создан первый коллектив – любительский театр песни "Бабье лето".

Наталья Фалион / Фото из инстаграма коллектива

За время своего существования театр песни создал немало развлекательных программ на различную тематику: "Свадьба", "Ярмарка", "Посиделки", "Ой кум к куме ухаживал", "Молодицы круглолицые", "Я казачка твоя", "Сельская жизнь", "Бабы и море". Впоследствии коллектив получил статус народного, а Фалион начала писать песни, которые были похожими на народные.

Наталья начала преподавать в Тернопольской области, и на базе музыкальной школы создает вторую группу – "Забава". С этого момента началась работа исключительно над авторским репертуаром. Коллективы активно выступали, их часто приглашали на фестивали и конкурсы. А песня "Лисапет" была написана одной из первых и стала главным хитом обеих групп.

"Лисапетный батальон" – "Лисапет": слушайте песню онлайн

Участие в проекте "Украина имеет талант"

Однажды участницы коллективов решили принять участие в популярном шоу "Украина имеет талант". Для этого Фалион объединила две группы в одну "Лисапетный батальон", в котором насчитывалось 14 участниц. 2013 год называют временем рождения настоящей народной легенды. Зажигательные женщины не просто поразили состав жюри, но и одержали победу, забрав главный приз – 1 миллион гривен.

"Лисапетный батальон" на шоу "Украина имеет талант": смотрите видео онлайн

В составе группы нет ни одной профессиональной певицы. Каждая из участниц является представительницей разных профессий. Все деньги, которые получил "Лисапетный батальон" в талант-шоу, использовали на строительство храма в селе.

По словам руководительницы Наталья Фалион, после победы в шоу они изменились. Женщины поверили в себя и прекратили быть закрытыми в себе.

Сначала подумали, что наша победа – случай, но когда увидели, как нас любят, поняли – это закономерность. К этому шли годами и сами не заметили, как оказались на пьедестале. До этого были просто бабы, а уже четыре года – звезды. Благодарные зрители сделали нас победителями. Они захотели, чтобы победили именно такие – простые сельские женщины, как говорят, натурпродукт без ГМО,

– рассказала Наталья.

Потери "Лисапетного батальона"

Со времени основания коллектива, его лидерами были руководитель группы Наталья Фалион и Оксана Косиньская, которая выступала под творческим псевдонимом "Ганька". У группы даже есть слова в песнях, где упоминается Ганька.

Группа "Лисапетный батальон" / Фото с официального сайта коллектива

К сожалению, в 2015 году Оксана Косинская умерла. У женщины были проблемы с сердцем, впрочем, она вышла на сцену за неделю до своей смерти.

В 2018 году Наталья Фалион получила болезненный удар от жизни. В течение двух месяцев она пережила несколько личных потерь. У нее умер муж, свекровь и сын. Но несмотря на такую трагедию, женщина нашла в себе силы продолжать выступать на сцене.

В январе этого года умерла еще одна участница коллектива "Лисапетный батальон" – Александра Монастырская.

"Лисапетный батальон" сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга – Манастырская Александра. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы "Бабье лето". Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки,

– написала в фейсбуке Наталья Фалион.

"Лисапетный батальон" и полномасштабная война

В сложное для Украины время поющие женщины решили не опускать руки, а поднимать боевой дух украинцев. Они выпустили песню "Зібрались бабоньки", чтобы разрядить атмосферу.

Я когда увидела, которые все напуганы, напуганы, и ты не знаешь, чего ждать, поняла: надо обязательно эту атмосферу как-то разрядить. Прежде всего – для себя. На YouTube песня вышла 26 марта, потому что пока сделали фонограмму, записали, а написали мы ее буквально в первую неделю. И когда все собирались, пели, то как-то и легче как будто становилось,

– рассказала Наталья в интервью KP.UA.

Наталья Фалион ("Лисапетный батальон") – "Собрались бабоньки": смотрите видео онлайн

Впоследствии "Лисапетный батальон" выпустил композицию "Он – из Бучи, она – из Ирпеня", которую коллектив посвятил переселенцам из Бучи. Кроме того, женщины активно занимаются волонтерством, поддерживают сборы в поддержку ВСУ, участвуют в благотворительных мероприятиях.

Где сейчас "Лисапетный батальон"

Коллектив продолжает выступать и гастролировать. К примеру, на март запланированы концерты в разных городах Украины. Часто "Лисапетный батальон" выступает на одной сцене с другими украинскими артистами, популяризируя народную культуру.