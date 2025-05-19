Умерла украинская актриса Людмила Игнатенко

Умерла заслуженная артистка Украины, кавалер Ордена Княгини Ольги III степени, член Национального союза театральных деятелей, актриса Людмила Игнатенко. Ей было 82 года.

Об этом сообщил Театр юного зрителя на своей фейсбук-странице, передает Show 24. Прощание с актрисой состоялось сегодня.

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С Людмилой Игнатенко попрощались 19 мая на малой сцене Театра юного зрителя. В заметке говорится, что талант и тепло сердца актрисы "оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей".

Что известно о Людмиле Игнатенко

Заслуженная артистка Украины родилась 25 октября 1942 года в Киеве. Игнатенко – выпускница студии при Театре имени Ивана Франко. Более 55 лет она посвятила сцене Театра юного зрителя.

Людмила Игнатенко исполнила более 60 ярких ролей. Это, в частности, легендарная Пеппи Длинныйчулок, Чижик в "Котовасии", Екатерина II в "Сне", Галчиха в "Без вины виноваты". Также она озвучила десятки персонажей в мультфильмах и радиопередачах.

Ее образы были наполнены искренностью, глубиной и любовью. Она говорила с детскими сердцами на языке правды и добра. Благодаря ее таланту театр находил отклик у самых маленьких зрителей, а спектакли становились событием,

– отметили в Театре юного зрителя.

В Театре юного зрителя сообщили о смерти Людмилы Игнатенко / Скриншот из фейсбука

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