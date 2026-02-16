Умерла выдающаяся украинская певица Людмила Юрченко
- Людмила Юрченко, народная артистка Украины, умерла в возрасте 83 лет; причину смерти не сообщают.
- Юрченко была выдающейся оперной певицей, лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Народная артистка Украины Людмила Юрченко ушла из жизни в возрасте 83 лет. Она посвятила свою жизнь сцене и музыке.
Людмила Юрченко умерла 15 февраля. Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в фейсбуке.
Людмила Юрченко – выдающаяся оперная певица, народная артистка Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Что стало причиной смерти вокалистки, пока не сообщают.
Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом,
– указывают представители оперы.
Людмила Юрченко / Фото из фейсбука Национальной оперы Украины
Как пишут в заметке, Людмилу Владимировну любили за искренность, требовательность и стремление к совершенству.
"Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано..." – добавляют в заявлении.
Отметим, ранее стало известно о смерти Владимира Спивака. Дирижер и народный артист Украины умер в 67 лет, сообщили в фейсбуке Ужгородского городского совета.
Что известно о Людмиле Юрченко?
- Людмила Юрченко родилась в Харькове, а ее детство прошло в Полтаве. Училась в Киевской консерватории. После ее окончания начала работать в Киевском театре оперы и балета, где выступала около 40 лет.
- Людмила Юрченко участвовала во многих премьерах и воплощала различные образы: Настя ("Тарас Бульба" Лысенко), Джемма ("Ярослав Мудрый" Майбороды"), Кармен и многие другие.
- В 1971 году Людмила Юрченко выступила на Международном конкурсе в Барселоне, где принимали участие выдающиеся певцы и певицы. Украинке удалось произвести фурор и получить золотую медаль. Также Людмилу Юрченко наградили орденом Княгини Ольги третьей степени.
- Когда певица покинула сцену, она продолжила передавать свой творческий опыт и вдохновение студентам в Национальной музыкальной академии Украины.