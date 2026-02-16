Людмила Юрченко умерла 15 февраля. Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в фейсбуке.

Людмила Юрченко – выдающаяся оперная певица, народная артистка Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Что стало причиной смерти вокалистки, пока не сообщают.

Ее творчество останется яркой страницей не только истории Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко, но и всего украинского вокального искусства, обогащенного ее вдохновенным талантом,

– указывают представители оперы.



Людмила Юрченко / Фото из фейсбука Национальной оперы Украины

Как пишут в заметке, Людмилу Владимировну любили за искренность, требовательность и стремление к совершенству.

"Память о Людмиле Юрченко сохранят все, кому выпало счастье работать с ней, учиться у нее, слушать ее неповторимое меццо-сопрано..." – добавляют в заявлении.

Отметим, ранее стало известно о смерти Владимира Спивака. Дирижер и народный артист Украины умер в 67 лет, сообщили в фейсбуке Ужгородского городского совета.

Что известно о Людмиле Юрченко?