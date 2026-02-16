Людмила Юрченко померла 15 лютого. Про це повідомили на сторінці Національної опери України у фейсбуці.

Людмила Юрченко – видатна оперна співачка, народна артистка України й лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка. Що стало причиною смерті вокалістки, наразі не повідомляють.

Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом,

– вказують представники опери.



Людмила Юрченко / Фото з фейсбуку Національної опери України

Як пишуть у дописі, Людмилу Володимирівну любили за щирість, вимогливість та прагнення до досконалості.

"Пам'ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано..." – додають у заяві.

Зазначимо, раніше стало відомо про смерть Володимира Співака. Диригент та народний артист України помер у 67 років, повідомили у фейсбуці Ужгородської міської ради.

Що відомо про Людмилу Юрченко?