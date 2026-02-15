Подробицями Лада поділилась в інтерв'ю OBOZ.UA. Двоюрідний брат акторки загинув після початку повномасштабного вторгнення.

Не пропустіть Співак Девід Аксельрод повідомив про смерть мами

Мій двоюрідний брат ще у 2014 році пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення – знову призвався. У 2023 році загинув на Запорізькому напрямку,

– розповіла Оксана Лада.

Акторка поділилась, що чоловік її двоюрідної сестри також є військовим. Він пішов служити у 2014 році й був розвідником.

Під час повномасштабної війни двічі зазнав поранень, після чого його комісували. А сестра весь цей час волонтерила, їздила до нього, підтримувала,

– додала вона.

Оксана пригадала, що дізналась про початок повномасштабного вторгнення Росії проти України з американських новин. Вона зателефонувала мамі та сестрі, які сказали, що на її рідне місто Івано-Франківськ летять ракети.

Лада зізналась, що не могла сидіти на місці. Вже у перші дні вона виходила на мітинги у Нью-Йорку, давала інтерв'ю американським медіа, збирала гроші, підтримувала гуманітарні ініціативи.

Хто така Оксана Лада?