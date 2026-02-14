Девід Аксельрод (ім'я при народженні – Володимир Ткаченко) присвятив матері щемливий допис на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка пішла з життя у віці 63 років.

Музикант поділився серією архівних фото мами. Всього за кілька днів вона мала святкувати день народження.

Прощавай, мамо.. Спочивай з миром. Я тебе люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,

– написав Девід Аксельрод.



Мама Девіда Аксельрода / Фото з інстаграму співака

