Девід Аксельрод (ім'я при народженні – Володимир Ткаченко) присвятив матері щемливий допис на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка пішла з життя у віці 63 років.
До слова До Дня закоханих: вдова ADAM випустила останню пісню, яку написав співак
Музикант поділився серією архівних фото мами. Всього за кілька днів вона мала святкувати день народження.
Прощавай, мамо.. Спочивай з миром. Я тебе люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,
– написав Девід Аксельрод.
Мама Девіда Аксельрода / Фото з інстаграму співака
Хто такий Девід Аксельрод?
Девід Аксельрод – український співак та композитор. Володимир Ткаченко народився у Дніпрі, а перші кроки на сцені зробив під час навчання в академії. Брав участь у міжнародних конкурсах та телепроєктах. Зокрема, здобув перемогу в "Караоке на майдані" і продовжував свій шлях у шоу "Шанс-4".
У 2010 році взяв участь у першому сезоні шоу "Х-Фактор" та увійшов до числа фіналістів. Згодом співак взяв паузу від творчості. У 2018 році артист повернувся на сцену з новим іменем та прізвищем – як Девід Аксельрод. Він виступив у шоу "Голос країни", а у 2020 взяв участь у Національному відборі на Євробачення.
Після початку повномасштабної війни Девід Аксельрод долучився до тероборони. Також він займався волонтерством з перервами на реабілітацію після операцій. У рідкісному коментарі для "Туру зірками" на "Радіо Люкс" у вересні 2025 співак казав, що не готовий повернутися до сценічної діяльності.