Дэвид Аксельрод (имя при рождении – Владимир Ткаченко) посвятил матери щемящее сообщение на своей странице в инстаграме. Женщина ушла из жизни в возрасте 63 лет.
Музыкант поделился серией архивных фото мамы. Всего через несколько дней она должна была праздновать день рождения.
Прощай, мама. Покойся с миром. Я тебя люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,
– написал Дэвид Аксельрод.
Мама Дэвида Аксельрода / Фото из инстаграма певца
Кто такой Дэвид Аксельрод?
- Дэвид Аксельрод – украинский певец и композитор. Владимир Ткаченко родился в Днепре, а первые шаги на сцене сделал во время учебы в академии. Участвовал в международных конкурсах и телепроектах. В частности, одержал победу в "Караоке на майдане" и продолжал свой путь в шоу "Шанс-4".
- В 2010 году принял участие в первом сезоне шоу "Х-Фактор" и вошел в число финалистов. Впоследствии певец взял паузу от творчества. В 2018 году артист вернулся на сцену с новым именем и фамилией – как Дэвид Аксельрод. Он выступил в шоу "Голос страны", а в 2020 принял участие в Национальном отборе на Евровидение.
- После начала полномасштабной войны Дэвид Аксельрод присоединился к теробороны. Также он занимался волонтерством с перерывами на реабилитацию после операций. В редком комментарии для "Тура по звездам" на "Радио Люкс" в сентябре 2025 года певец говорил, что не готов вернуться к сценической деятельности.