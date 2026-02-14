Дэвид Аксельрод (имя при рождении – Владимир Ткаченко) посвятил матери щемящее сообщение на своей странице в инстаграме. Женщина ушла из жизни в возрасте 63 лет.

К слову Ко Дню влюбленных: вдова ADAM выпустила последнюю песню, которую написал певец

Музыкант поделился серией архивных фото мамы. Всего через несколько дней она должна была праздновать день рождения.

Прощай, мама. Покойся с миром. Я тебя люблю. 19.02.1962 – 14.02.2026,

– написал Дэвид Аксельрод.



Мама Дэвида Аксельрода / Фото из инстаграма певца

Кто такой Дэвид Аксельрод?