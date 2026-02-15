Подробностями Лада поделилась в интервью OBOZ.UA. Двоюродный брат актрисы погиб после начала полномасштабного вторжения.
Мой двоюродный брат еще в 2014 году ушел добровольцем. Вернулся, поступил в военный институт, стал офицером. Когда началось полномасштабное вторжение – снова призвался. В 2023 году погиб на Запорожском направлении,
– рассказала Оксана Лада.
Актриса поделилась, что муж ее двоюродной сестры также является военным. Он пошел служить в 2014 году и был разведчиком.
Во время полномасштабной войны дважды получил ранения, после чего его комиссовали. А сестра все это время волонтерила, ездила к нему, поддерживала,
– добавила она.
Оксана вспомнила, что узнала о начале полномасштабного вторжения России против Украины из американских новостей. Она позвонила маме и сестре, которые сказали, что на ее родной город Ивано-Франковск летят ракеты.
Лада призналась, что не могла сидеть на месте. Уже в первые дни она выходила на митинги в Нью-Йорке, давала интервью американским медиа, собирала деньги, поддерживала гуманитарные инициативы.
Кто такая Оксана Лада?
Оксана Лада родилась 3 марта 1976 года в Ивано-Франковске. После окончания школы поступила в Ивано-Франковский университет нефти и газа.
Эмигрировав в США, начала обучение в W.H. Studios у Винна Хэндмена. Оксана сыграла в спектакле "Троица" на Офф-Бродвее, после чего в 1995 году ее номинировали на премию "Драма Деск".
Кроме "Клана Сопрано", Лада снялась в таких сериалах: "Студия 30", "Оранжевый – хит сезона", "Нью-Йорк 22" и "До смерти красива". Также появилась в фильме "Большая добыча".